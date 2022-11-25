Вильнюсский окружной суд признал этих жителей Калининградской области РФ виновными в легализации имущества, полученного преступным путем, и присудил каждому из них по 24,5 тысяч евро штрафа.

Оценив тот факт, что оба осужденных находились в заключении со дня ареста в феврале этого года за девять месяцев до вынесения приговора, и приравняв каждый день их заключения к 100 евро, суд констатировал, что оба иностранца отбыли свои сроки наказания.

Согласно материалам дела, в феврале этого года физические лица одной криптовалютной биржи, работающей в Вильнюсе, в общей сложности обналичили с виртуального кошелька более 29,8 тысяч евро - по 14,9 тыс. евро каждый.

Расследование было проведено после получения информации от сотрудников криптовалютной биржи о том, что двое граждан России обналичили деньги, которые могли быть получены преступным путем. Установлено, что средства, переведенные на виртуальный кошелек, на законных основаниях принадлежат похищенному лицу, проживающему в России.