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Два гражданина России осуждены за обналичивание в Вильнюсе криптовалюты, похищенной у другого гражданина России, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура.
Kriptovaliuta
Kriptovaliuta
© Vida Press

Вильнюсский окружной суд признал этих жителей Калининградской области РФ виновными в легализации имущества, полученного преступным путем, и присудил каждому из них по 24,5 тысяч евро штрафа.

Оценив тот факт, что оба осужденных находились в заключении со дня ареста в феврале этого года за девять месяцев до вынесения приговора, и приравняв каждый день их заключения к 100 евро, суд констатировал, что оба иностранца отбыли свои сроки наказания.

Согласно материалам дела, в феврале этого года физические лица одной криптовалютной биржи, работающей в Вильнюсе, в общей сложности обналичили с виртуального кошелька более 29,8 тысяч евро - по 14,9 тыс. евро каждый.

Расследование было проведено после получения информации от сотрудников криптовалютной биржи о том, что двое граждан России обналичили деньги, которые могли быть получены преступным путем. Установлено, что средства, переведенные на виртуальный кошелек, на законных основаниях принадлежат похищенному лицу, проживающему в России.

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