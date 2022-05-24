Два каунасца оштрафованы за контрабанду военного оборудования из Беларуси, товары конфискованы

В ходе расследования установлено, что на терминале Каунасской СЭЗ в 2019 году хранилась партия груза высокой стоимости, доставленная из Беларуси в Литву - комплект лопастей хвостовых винтов вертолета, который классифицируется как военное оборудование.

Согласно действующим требованиям, такая партия должна была иметь оформленную лицензию на ввоз военной техники и храниться строго только на складе временного хранения, расположенном на территории СЭЗ.

При осмотре указанного терминала сотрудниками Криминальной службы таможни в нем был обнаружен совсем другой товар - старый, изношенный комплект лопастей хвостовых винтов вертолета. Товары, ввезенные и предназначенные для временного хранения, вскоре были обнаружены, однако в другом месте - в машине одной из каунасских компаний, досмотренной должностными лицами.

По данным прокуратуры, оба обвиняемых знали, что товар не имеет необходимой лицензии и таможенного статуса союзного товара. По этой причине они обменяли товар на складе на другой хранящийся комплект лопастей вертолетного руля. Это было сделано для того, чтобы ввести в заблуждение контролирующие органы и в надежде, что никто не будет проверять эти товары и их серийные номера.

Решением Каунасского окружного суда оба лица признаны виновными в контрабанде. Мужчины были оштрафованы на 7500 евро, стратегические товары - конфискованы.