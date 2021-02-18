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Журналисток телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Их обвинили в том, что они проводили стрим с акции памяти Романа Бондаренко, тем самым нарушив ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В студии "Delfi Главное" - супруг осужденной Екатерины Андреевой, журналист "Белсата" Игорь Ильяш, а также аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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