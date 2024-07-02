Два дня в Вильнюсе фиксировался температурный рекорд

27 июня до нового температурного рекорда не хватило 0,5 градуса. В Пакруоисе воздух прогрелся до 32,8°C. Рекорд был установлен в Кретинге 27 июня 2022 года - 33,2°C. Несмотря на это, на 9 из 18 метеостанций были побиты местные рекорды. Еще на 2 – рекорд был повторен. В Каунасе и Вильнюсе были побиты рекорды 1941–1947 гг.

28 июня зафиксирован новый рекорд этого дня. В Друскининкай воздух прогрелся до 34,0°C. Прежний рекорд был зафиксирован 28 июня 2022 года в Кретинге - 33,6°C. Мало того, новые рекорды фиксировались почти на всех метеостанциях (на 4 побиты рекорды 84-летней давности). Рекордов не было только у моря.