Два дня в Вильнюсе фиксировался температурный рекорд

27 июня до нового температурного рекорда не хватило 0,5 градуса. В Пакруоисе воздух прогрелся до 32,8°C. Рекорд был установлен в Кретинге 27 июня 2022 года - 33,2°C. Несмотря на это, на 9 из 18 метеостанций были побиты местные рекорды. Еще на 2 – рекорд был повторен. В Каунасе и Вильнюсе были побиты рекорды 1941–1947 гг.
28 июня зафиксирован новый рекорд этого дня. В Друскининкай воздух прогрелся до 34,0°C. Прежний рекорд был зафиксирован 28 июня 2022 года в Кретинге - 33,6°C. Мало того, новые рекорды фиксировались почти на всех метеостанциях (на 4 побиты рекорды 84-летней давности). Рекордов не было только у моря.
29 июня было прохладнее, а 30 на большей части территории страны снова было жарко. В Друскининкай - 31,5°C, но до нового рекорда не хватило 1,5 градусов. Самым теплым день был в Шилуте в 1997 г., там было зафиксировано 32,9°C. В этот день в этом году рекорд установлен только в Варене - 31,2°C.
В ближайшие дни будет 23–25 градусов тепла.