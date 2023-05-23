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Вильнюсцы по-прежнему приходят к тому месту, где был спилен вековой дуб, зажигают свечи. Большая часть приходящих обещает делать это каждый вечер, пишет madeinvilnius.lt.
Prie Vilniuje nukirsto ilgaamžio ąžuolo – gelės ir žvakės
Prie Vilniuje nukirsto ilgaamžio ąžuolo – gelės ir žvakės
© DELFI

"Возможно, нанятые компанией охранники обещали убрать все плакаты", – утверждают жители.

Напомним, что вековой дуб был нелегально спилен 20 мая в центре Вильнюса, на ул. Цейкиню, 2. Мэр столицы Валдас Бенкунскас назвал эти действия вандализмом и заверил, что застройщику разрешение на уничтожение дерева не выдавали. На пресс-конференции в понедельник Бенкунскас сказал, что компании Rinktinės NT, которой принадлежит участок, грозит судебное разбирательство - уголовная ответственность.

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Свою позицию по этому вопросу высказал и президент Литвы Гитанас Науседа, назвав это варварским выпадом.

Застройщик Rinktinės NT в своем субботнем заявлении утверждал, что корни спиленного дуба наносили вред сети дождевой канализации.

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