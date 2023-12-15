Душевное общение — самый ценный рождественский подарок для пожилых людей

Вот уже восемь лет волонтеры "Серебряной линии" предлагают бесплатные дружеские беседы для пожилых людей. Кристина Чужелене, соучредитель линии и менеджер колл-центра, говорит, что пожилые люди чаще всего ищут компанию для беседы перед Рождеством. Обычно они звонят, чтобы поделиться радостными моментами и поздравить кого-то, но неизбежно случаются и более грустные ситуации.

По словам К. Чужелене, наибольшую тревогу вызывают те, кто, даже испытывая гнетущие эмоции, замыкается в себе и не решается обратиться за помощью. Потому что считают себя неинтересными, ненужными, нарушающими или усложняющими привычную жизнь окружающих.

"На протяжении многих лет мы терпеливо доказывали, что находимся рядом, когда одиноким пожилым людям нужно отзывчивое сердце. Если не для регулярных бесед, то хотя бы в трудные жизненные моменты", — говорит К. Чужелене.