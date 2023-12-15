Душевное общение — самый ценный рождественский подарок для пожилых людей

Вот уже восемь лет волонтеры "Серебряной линии" предлагают бесплатные дружеские беседы для пожилых людей. Кристина Чужелене, соучредитель линии и менеджер колл-центра, говорит, что пожилые люди чаще всего ищут компанию для беседы перед Рождеством. Обычно они звонят, чтобы поделиться радостными моментами и поздравить кого-то, но неизбежно случаются и более грустные ситуации.
По словам К. Чужелене, наибольшую тревогу вызывают те, кто, даже испытывая гнетущие эмоции, замыкается в себе и не решается обратиться за помощью. Потому что считают себя неинтересными, ненужными, нарушающими или усложняющими привычную жизнь окружающих.
"На протяжении многих лет мы терпеливо доказывали, что находимся рядом, когда одиноким пожилым людям нужно отзывчивое сердце. Если не для регулярных бесед, то хотя бы в трудные жизненные моменты", — говорит К. Чужелене.
"Одинокие пенсионеры не сидят на улице с табличкой "Я одинок". Даже те пожилые люди, которые могут казаться уверенными в себе и активными, на деле просто пытаются храбриться и не жаловаться. Нелегко заметить и распознать одиноких людей, особенно в условиях постоянной беготни, суеты и напряженной повседневной рутины, которая только усугубляется перед праздниками", — говорит К. Чужелене.
По ее словам, перед праздниками людям всех возрастов важно найти возможность остановиться, успокоиться и подумать о своих близких. Стоит задуматься о людях, которые окружают нас каждый день,. Может быть, в вашем районе или рядом с вами есть одинокие люди, для которых мы можем заполнить пустоту?
"Перед праздниками это имеет особый смысл. Ведь каждый из нас в будущем может оказаться на месте одинокого пожилого человека", — напоминает менеджер колл-центра "Серебряная линия".
Тем пожилым людям, чьи физические ограничения или эмоциональное состояние не позволяют выходить из дома и общаться, "Серебряная линия" напоминает, что все желающие могут позвонить по телефону — 8 800 800 20.