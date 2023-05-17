Дугин заявил поклоннику Кремля из Литвы: литовцы – великий народ

Дугин известен как идеолог "русского мира", он уже больше 20 лет высказывается за Евразийский союз, который объединил бы страны бывшего СССР. Считается, что идеология Дугина оказала серьезное влияние на мышление Путина, но акцентируют, что никаких официальных связей между Кремлем и Дугиным не существует.

Юрайтису Дугин, идеолог российского фашизма, сказал, что никак напрямую не влияет на президента Путина и на политику России.

Он возмущался, что о нем пишут разные ужасные вещи, например, будто он хочет смести с лица Земли страны Балтии, что ненавидит поляков.

Дугин много говорил об истории и заявил, что миром правит секта глобалистов, вопрошал, точно ли литовцам удастся сохранить свою идентичность при такой глубокой интеграции с Западом.

Он заявил, что было бы неплохо, чтобы на диалог с российскими традиционалистами согласились не только сторонники СССР, но и "носители глубокого балтийского духа".

"Хотелось бы пожелать литовской элите не бояться. Литовцы – великий народ, это вообще высшая культура, вы – создатели литовской империи, в вашей истории все могло завершиться иначе. В вашей литовской идентичности кроется огромная сила, есть величие и это величие должно снова дать о себе знать. Только не в рабском служении дьяволу. Это не по-литовски, мне кажется", – сказал он.

Станковичюс, комментируя это интервью Дугина, сказал Delfi, что Юрайтис "не просто выросший под кустом гриб".

"Это значит, что у него есть контакты, он подлаживает свои высказывания под конкретную ситуацию", – подчеркнул он.

Политолог сказал, что, вполне возможно, что Юрайтис и его соратники получают "методички".

"Из того, что я видел на их канале в YouTube, в других местах, не исключаю, что они их получают. И если получают, то этого Дугина им подсунули, а не они сами его нашли. Я не знаю, спекулирую, но вероятность этого велика. Есть вероятность, что там есть контакты, синхронизация. Он из тех "зеленых человечков" только не с автоматом, а "с языком", и получает за это вознаграждение", – сказал он о Юрайтисе.

Комментируя высказывания Дугина, он сказал, что одними плевками цели не добьешься: "Надо погладить, похвалить. Принцип такой: сомневающихся сделай благосклонными, а врагом заставь сомневаться. Поведение один к одному".

По словам эксперта, в Литве немного людей поддерживают Кремль. Он сказал, что также не считает влияние Дугина реальным, да и глубоким мыслителем Дугин может показаться только необразованным людям, на которых производят впечатление новые термины.

В свое время Дугин сказал, что созданию антиамериканской Европы мешают Польша и Литва. Особенно – Литва, поскольку она "самый северный фрагмент католического мира, у нее есть большое побережье Балтийского моря и она отделяет российское пространство от северной части Центральной Европы.