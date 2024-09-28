ДТП во время ралли в Утене: погиб 21-летний молодой человек, люди видят вину организаторов

Полиция сообщает, что в числе пострадавших был и несовершеннолетний (2008 г.р.), он находится в больнице. Также пострадали 9 мужчин (20-69 лет) и 3 женщины (18-37 лет). Один пострадавший - иностранец.

Сообщается, что водитель на повороте не справился с управлением, выехал за пределы трассы и зацепил стоявших у дороги зрителей. В ДТП погиб молодой человек (2002 г.р.). Пострадали 14 человек.

Delfi напоминает, что 27 сентября, в 21.47 ч. в Утене, на ул. Папевю, во время гоночных состязаний Samsonas Rally Utena 24 автомобиль Ford Focus, которым управлял гражданин Латвии (1987 г.р.) врезался в толпу зрителей.

В социальных сетях люди обсуждают это происшествие. Часть людей во всем винит организаторов, другие - зрителей, стоявших близко к трассе, третьи - водителя.

В пятницу поздно вечером Delfi писал, что очевидцы сообщали, что ДТП произошло на крутом повороте. Рулоны с сеном, на которых был обозначен поворот, сбили другие автомобили, а экипаж из Латвии, скорее всего, не знал, что поворот крутой и врезался в толпу зрителей.

Видео, сделанные очевидцами подтверждают, что крутой поворот не обозначен специальным знаком. Другие очевидцы утверждают, что вся трасса была плохо отмечена, освещение на повороте было плохим, стрелки были без отражателей.