ДТП в Вильнюсе заставило депутатов выступить с новыми ужесточениями

Депутат Эугениюс Гентвилас признал, что такие ДТП - это навряд ли результат плохой подготовки водителей.

"Я не эксперт в этом деле, но, я думаю, (пошла бы на пользу) конфискация любого имущества, не только автомобилей. Что еще не использовано - так это арест имущества близких. Ведь у 18-19-летних виновников ДТП в лучшем случае свои - только автомобили, – сказал Гентвилас.

По его словам, еще один вопрос, который можно обсудить - наказание за отсутствие страховки водительской ответственности.

"Я не уверен в том, были ли автомобили застрахованы в данном случае, особенно тот BMW, который виноват в ДТП. Я говорю о финансовом наказании. Мне не кажется приемлемым такое наказание, как уголовная ответственность, лишение свободы. Должны быть финансовые санкции, чтобы все подумали: "моя жизнь пошла под откос. Я сделал это своими руками", – сказал Гентвилас.

Депутат признал, что не является инструктором по вождению, но не думает, что проблема в обучении будущих водителей.

"Я не знаю, как их учат. Но это не вопрос умения водить машину, причина таких резонансных ДТП - полная безответственность", – сказал Гентвилас, назвав такие причины, как недостаток опыта и скорость.

"Я не знаю, были ли они трезвыми, но, вероятно, двухлетнего стажа у них не было. Еще скорость. Тут учи-не учи, чем лучше научишь, тем больше какому-нибудь полудурку захочется стать Шумахером. Может, иногда лучше ездить хуже, и не быть уверенным в себе, чем когда море по колено", – сказал Гентвилас.

Депутат считает, что наказывать должны и близких, с которыми живет нарушитель.

"Например, если парень живет с девушкой, то, согласно Гражданскому кодексу, они ведут общее хозяйство. Если живет с родителями, значит ведет общее хозяйство с ними. Если человек в браке, тогда все ясно. Не может быть такой безответственности", – заметил депутат.

По его мнению, такие меры будут действовать.

"Когда родители будут знать, что их дом арестуют из-за сына, который будет заниматься дурью, то отец не даст ему ключи от BMW. Скажет: "Ты ездишь, как безумный".

Я сам помню, что мои дети учились в автошколе, но я их учил дополнительно, говорил: "Так нельзя". Родители должны вникать в такие вещи. Я понимаю, что родители не могут отвечать за 20-летнего. Может, они даже живут в другом муниципалитете, но какие-то ужесточения должны быть", – сказал Гентвилас.

Депутат Дайнюс Гайжаускас сказал, что около мобильных радаров должны ставить предупреждающие знаки.

"Я убежден, что таких аварий будет меньше, если будут знаки, сообщающие о радаре. Разве вы не сбавили бы скорость, если бы увидели знак, осторожно, радар", – сказал он.

Конечно, такие знаки могут ставить не во всех случаях.

Депутату Ремигиюсу Жемайтайтису хорошо известно место, где произошло трагическое ДТП, поскольку оно находится на пути к его дому в Вильнюсе.

"Я только что там проехал, ограждение разобрано, цветы лежат, свечи стоят. Это не первое ДТП в данном месте. Это опасный участок", – сказал депутат.

"Я езжу по этой дороге 22 года, поскольку с начала приезда в Вильнюс я живу в районе Антакальнис. Там есть проблема с состоянием дороги, другие моменты, кроме того, не отремонтирован мост.

Когда Шимашюс в прошлом году сделал одну полосу на мосту, сузил с обеих сторон – сейчас получается так, что машины на скорости "заходят" на мост, пытаются "вписаться" и физически не попадают в суженное пространство, автоматически – жуткое происшествие. Год назад там девушка разбилась", – сказал Жемайтайтис.