ДТП и километровые заторы на дороге выводят водителей из себя: участок словно заклятый

На ремонтируемом участке скорость ограничена до 70 км/ч, а полосы сужены. Из двух полос сделаны 4. Потоки разделены сигнальным бортиком.

По данным Каунасской полиции, помощь полиции в этом месте требовалась семь раз, один человек погиб, еще один пострадал. Не все ДТП поступают в сводки, если нет пострадавших, и разногласий между участниками ДТП, полицию не вызывают.

Пользователи делились в социальных сетях фотографиями с места происшествия и заметили, что это место стало вторым Клебонишкским мостом (A.Мишкиниса), на котором постоянно происходят ДТП, из-за которых постоянно стоят заторы.

Одно из последних ДТП произошло 1 октября вечером - загорелся грузовик MAN, перед этим у грузовика еще отлетело колесо, которое катилось в сторону других автомобилей.

Бортики также достаточно высокие. Если установить более высокие бортики, то в случае столкновения с ними последствия будут более печальными“, – сказано в сообщении.

„Безопасность движения на этом участке, как и на других ремонтируемых участках, обеспечены. Полосы достаточной ширины (не меньше 3,25 м первые и не меньше 2,50 м вторые).

Представители Via Lietuva уверяют, что разметка нормальная, более мощные бордюры ставить не планируют, иначе последствия ДТП будут более печальными.

„Нужны бетонные блоки, а не игрушечные бортики как на парковке ТЦ“, – сказал один водитель.

Водители критикуют такую разметку, как недостаточную для защиты от несчастий, а полосы критикуют за то, что они слишком узкие.

„Во время ремонта максимальная скорость 70 км/ч, в некоторых местах 50 км/ч.

По нашим данным, мало кто из водителей едет на такой скорости. Мы заметили, что водители едут на скорости 90 км/ч и выше.

Чем выше скорость, тем больше вероятность ДТП, особенно на ремонтируемом участке дороги, где условия движения всегда бывают сложнее“, – указали представители компании.

Сами водители подтверждают, что некоторые нарушают правила, превышая скорость.

„Был знак 50, чтобы из Румшишкес люди могли выехать на автостраду. Я ехал на скорости 65 км/ч, так мимо меня столько „летчиков“ пролетело, как мимо стоящего. Соблюдайте правила, не придется стоять“, – писал другой.