Дробязко обжаловала решение Науседы о лишении гражданства

"Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Мной подана жалоба на указ Президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса", - писала Дробязко.

По ее словам, суд обязал службу президента не позднее чем до 30 октября 2023 г. предоставить информацию, обосновывающие предъявленные ей обвинения.

"Как известно, в сентябре 2023 года президент Литовской Республики подписал указ о лишении меня гражданства Литвы на основании рекомендации комиссии по гражданству, решившей, что я угрожаю национальной безопасности Литвы, и несмотря на то, что Департамент государственной безопастности Литовской Республики пришёл к выводу что я, Маргарита Дробязко, никакой угрозы национальной безопасности Литвы не представляю.