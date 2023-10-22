Дробязко обжаловала решение Науседы о лишении гражданства

"Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Мной подана жалоба на указ Президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса", - писала Дробязко.
По ее словам, суд обязал службу президента не позднее чем до 30 октября 2023 г. предоставить информацию, обосновывающие предъявленные ей обвинения.
"Как известно, в сентябре 2023 года президент Литовской Республики подписал указ о лишении меня гражданства Литвы на основании рекомендации комиссии по гражданству, решившей, что я угрожаю национальной безопасности Литвы, и несмотря на то, что Департамент государственной безопастности Литовской Республики пришёл к выводу что я, Маргарита Дробязко, никакой угрозы национальной безопасности Литвы не представляю.
Ранее я уже подробно описала мою позицию и причины, по которым я считаю решение о лишении меня литовского гражданства неправомерным и несправедливым. Я знаю, что меня поддерживает большинство литовцев, ставших за те тридцать лет, что я являюсь гражданкой Литвы, такими же близкими для меня людьми, как и живущие на моей исторической родине – в России, также поддерживающие нас с Повиласом в сегодняшней ситуации.
Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным. Мной подана жалоба на указ Президента Литовской Республики о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса. Суд обязал Президента Литовской Республики и его канцелярию в срок не позднее 30 октября 2023 года предоставить материалы, подтверждающие выдвинутые против меня обвинения. Затем в рамках действующего законодательства дело будет рассмотрено судом.
Я верю в правосудие и в справедливость, отстаивать которые считаю моей обязанностью не только для себя, но и для тех граждан Литвы, которые могут так же, как и я стать жертвой недостойных политических игр.
Аналогичный текст на литовском и английском языке в карусели!", - писала она в инстраграме.
Президент Науседа в сентябре 2023 г. подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства.
Еще до того как президент принял это решение, литовские юристы и эксперты в сфере права давали очень разные комментарии по этому вопросу.
Бывший судья Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сказал, что такое решение противоречит международному праву, но один из разработчиков Конституции Литвы профессор Витаутас Синкявичюс отметил, что каждая страна имеет право устанавливать основания для получения или лишения гражданства.