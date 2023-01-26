63-летний житель Шилуте с сыном ехали по дороге около деревни Палейчай. Дорога там затоплена, ведется ее реконструкция. Во время наводнения дорогу подмыло, поэтому появилась яма глубиной 1,5 м, в которую провалилась машина.

Водитель и его 33-летний сын-инвалид сумели выбраться из машины и забраться на ее капот. Однако они не могли вызвать подмогу, потому что оба телефона намокли. Поскольку сын не умеет плавать, он остался на капоте машины, а отец доплыл до сухого места и пошел к ближайшему дому, чтобы вызвать помощь.

Вскоре приехала полиция, пожарные-спасатели, но первыми на помощь пришли жители Палейчай. Они доплыли до машины на лодке и доставили молодого человека на берег. Отца и сына увезли в больницу, они сильно замерзли.

"Температура тела у одного была 35, у другого – 33 градуса. Их переодели в сухую одежду, накрыли, поставили капельницу с согревающим раствором. Через два часа их выпустили домой", – рассказал LNK врач Каспарас Гилис.

Сильное переохлаждение очень опасно. Но врачи сказали, что мужчинам повезло, им быстро оказали помощь.

"Жизненно важные функции не были нарушены, ни дыхание, ни кровообращение. Не нужны были дополнительные обследования, мужчины себя хорошо чувствовали", - сказал врач.

Машину вытащили пожарные-спасатели.

"Если дорога была затоплена, а она давно затоплена, то должны были быть знаки, и они были. Я не знаю, почему они ехали, возможно, рисковали. Некоторые на внедорожниках, на высоких машинах проезжают, но рисковать на легковой... Это их проблема", – сказал один житель Шилуте.

"Не знаю, либо люди не боятся, либо очень надо было ехать", – рассуждала другая жительница.

Спасенные не могли объяснить, почему они ехали по затопленной дороге.

"Полицейским сказали, что ехали за какой-то водой. Так толком и не объяснили, за какой. Они не местные, вот так и получилось. Местные знают, что там глубоко", – сказал LNK представитель пожарных-спасателей.

Полиция призывает жителей к осторожности. Важно следить за знаками. В Шилутском районе все еще затоплена территория в 10 000 га.