Дождливый весенний период подходит к концу: в субботу пройдут последние дожди

Похожей погода будет в Тельшяй и Шяуляй, а в Паневежисе, Утене и Вильнюсском округе будет 8-10, в Каунасе и Алитусе 9-11 градусов тепла. На южной оконечности страны местами воздух прогреется до 12 градусов.
В воскресенье ночью небо прояснится. Особых осадков не ожидается. Юго-западный ветер успокоится. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-5 градусов ниже нуля. Днем также будет сухо и солнечно. Солнце прогреет воздух до 12-17 градусов тепла. Немного усилится ветер.
В начале недели станет еще теплее: ночью заморозков не ожидается, днем до 20 градусов тепла. По-прежнему будет солнечно, без осадков. Однако в этот день прогнозируют сильный, порывистый ветер.
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