Дождливый весенний период подходит к концу: в субботу пройдут последние дожди

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В субботу утром почти по всей Литве будет без осадков, только на западе местами пройдут дожди. Днем дождевые облака распространятся по всей стране, неоднократно пройдут кратковременные дожди, а кое-где даже выпадет снежная крупа. Местами возможны грозы и сильный ветер - до 15-16 м/с. Днем погода будет неплохая на западе страны, у моря, там большую часть дня будет без осадков или пройдут лишь небольшие дожди. Однако особого тела не ожидается, будет 7-9 градусов тепла.
Sakuros
Sakuros
© DELFI / Orestas Gurevičius

Похожей погода будет в Тельшяй и Шяуляй, а в Паневежисе, Утене и Вильнюсском округе будет 8-10, в Каунасе и Алитусе 9-11 градусов тепла. На южной оконечности страны местами воздух прогреется до 12 градусов.

В воскресенье ночью небо прояснится. Особых осадков не ожидается. Юго-западный ветер успокоится. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-5 градусов ниже нуля. Днем также будет сухо и солнечно. Солнце прогреет воздух до 12-17 градусов тепла. Немного усилится ветер.

В начале недели станет еще теплее: ночью заморозков не ожидается, днем до 20 градусов тепла. По-прежнему будет солнечно, без осадков. Однако в этот день прогнозируют сильный, порывистый ветер.

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