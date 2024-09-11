2024.09.11 07:16

Дожди из Литвы не уйдут: синоптики прогнозируют ливни

 
ru.DELFI.lt
Liūtis Panevėžyje
Liūtis Panevėžyje
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

В среду днем над Литвой будет проходить холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Днем будет 18–22, а на востоке страны 23 градуса тепла.

В четверг ночью ожидается переменная облачность, больше облаков будет на западе страны. Там ночью будет наибольшая вероятность осадков. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В четверг днем ожидается переменная облачность, лишь дожди в разных регионах будут идти чаще, чем ночью. Наибольшая вероятность осадков будет на востоке страны. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В конце недели осадков будет еще больше. В большинстве районов ожидаются небольшие дожди, местами осадки будут сильными. Кое-где возможны грозы. Температура сохранится похожей. Днем будет не выше 26 градусов тепла.

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