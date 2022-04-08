Дожди и ветер каждый день, погода не изменится и на следующей неделе

Будет идти дождь, местами возможны грозы. Поднимется сильный западный, юго-западный ветер - 15-20, местами 21-23 м/с. Станет прохладнее, но днем все же воздух прогреется до 7-11 градусов тепла. У моря будет около 5 градусов.

В субботу ночью прояснений будет больше, небольшие осадки прогнозируют на северо-западе страны. В основном будет идти мокрый снег. Ветер успокоится до 15-18 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На дорогах местами возможен гололед.

В субботу днем будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируют небольшие дожди, мокрый снег. Порывы ветра 15-17 м/с возможны лишь местами на северо-западе страны. Температура будет от 5 до 10 градусов тепла.

В воскресенье ночью облачность снова снизится, небольшие дожди возможны лишь местами на западе. Юго-западный, западный ветер успокоится, опасных порывов не ожидается. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье днем Литва будет оставаться в зоне действия циклона. С полудня увеличится облачность, прогнозируют небольшие осадки. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Днем будет 5-10 градусов тепла.

Новая неделя начнется без перемен. В понедельник ночью особых осадков не ожидается, ожидается немало прояснений. Температура от 0-3 градусов мороза до 1-2 градусов тепла. Днем облачность увеличится, возможны кратковременные осадки. В основном это будет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.