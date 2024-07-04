2024.07.04 07:15

Дожди будут идти каждый день: синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные осадки

 
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг над Литвой пройдет атмосферный фронт, поэтому погода будет дождливой.

Днем больше всего осадков прогнозируют в восточных районах, местами дожди будут сильными. На западе осадков будет меньше, однако ожидается пасмурная с прояснениями погода. Прогнозируют грозы. На большей части территории Литвы будет 19–24 градуса, а на востоке всего 16–18 градусов.

В пятницу ночью над Литвой пройдут дождевые облака, поэтому во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью похолодает, будет всего 11–16 градусов тепла.

В пятницу утром также прогнозируют осадки. Небольшие дожди пройдут в большинстве районов страны. После обеда облака рассеются, вечером станет суше. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

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