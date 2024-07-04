Дожди будут идти каждый день: синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные осадки

Днем больше всего осадков прогнозируют в восточных районах, местами дожди будут сильными. На западе осадков будет меньше, однако ожидается пасмурная с прояснениями погода. Прогнозируют грозы. На большей части территории Литвы будет 19–24 градуса, а на востоке всего 16–18 градусов.