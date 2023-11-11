Дожди будут идти и в выходные дни: где осадков будет больше всего

Днем в большинстве районов будет облачно, дождь разной степени интенсивности также ожидается повсюду. Более сильными осадки будут в Центральной части Литвы, а на востоке и на западе сильных дождей не ожидается. Днем будет 3-8 градусов тепла – теплее будет на западе, прохладнее - на юге страны.
В ночь на воскресенье дожди пройдут во многих местах, но осадки будут незначительными. Ночью будет 2-7 градусов тепла.
В воскресенье днем по-прежнему ожидаются небольшие дожди, усилится ветер. Днем будет 5-10 градусов тепла.
В начале следующей недели погода будет напоминать погоду в выходные дни, в большинстве районов ожидаются дожди, по ночам будет 2-7, а днем 4-9 градусов тепла.
Оставить комментарий Читать комментарии