Дожди будут идти и в выходные дни: где осадков будет больше всего

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В выходные дни погоду в Литве обусловит атмосферный фронт.

Днем в большинстве районов будет облачно, дождь разной степени интенсивности также ожидается повсюду. Более сильными осадки будут в Центральной части Литвы, а на востоке и на западе сильных дождей не ожидается. Днем будет 3-8 градусов тепла – теплее будет на западе, прохладнее - на юге страны.

В ночь на воскресенье дожди пройдут во многих местах, но осадки будут незначительными. Ночью будет 2-7 градусов тепла.

В воскресенье днем по-прежнему ожидаются небольшие дожди, усилится ветер. Днем будет 5-10 градусов тепла.

В начале следующей недели погода будет напоминать погоду в выходные дни, в большинстве районов ожидаются дожди, по ночам будет 2-7, а днем 4-9 градусов тепла.

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