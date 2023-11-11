Дожди будут идти и в выходные дни: где осадков будет больше всего

Днем в большинстве районов будет облачно, дождь разной степени интенсивности также ожидается повсюду. Более сильными осадки будут в Центральной части Литвы, а на востоке и на западе сильных дождей не ожидается. Днем будет 3-8 градусов тепла – теплее будет на западе, прохладнее - на юге страны.