Дождались: в Литве наступила теплая погода

Ожидается переменная облачность, будет солнечно. Вероятность осадков невелика. Днем воздух погреется до 16-21 градуса тепла.

В четверг ночью небо будет почти безоблачным, вероятность осадков невелика. Будет 3-8, местами 10 градусов тепла, на поверхности почвы местами, в основном на юге, прогнозируют заморозки до 3 градусов.

В четверг днем будет солнечно и ясно. Без осадков. По-прежнему будет тепло - 16-21 градус.