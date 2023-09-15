Дождались: побережье озера Гульбинас открыто для общества

 
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Gulbino ežero pakrantė atveriama visuomenei
Gulbino ežero pakrantė atveriama visuomenei
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

15 сентября начаты работы по обустройству побережья озера Гульбинас, около квартала роскошных домов, чтобы оно было доступно жителям Литвы. Вильнюсский муниципалитет позаботится о том, чтобы вильнюсцам было удобно там гулять и купаться. Появится деревянный настил длинной 250 м, обустроят пляж, места для гриля и установят скамейки. Чтобы открыть проход, убрали наваленные сучья деревьев, поваленные деревья, скосили траву.

"Мы добивались, чтобы берег можно было привести в порядок, приспособить для отдыха жителей. Несмотря на бюрократические проволочки, начаты работы по обустройству побережья. Такая история в Вильнюсе не должна повториться – приглашаю и другие ведомства не останавливаться и искать решение оставшихся проблем, связанных с районом Гульбину", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Gulbino ežero pakrantė atveriama visuomenei

Вильнюсцы смогут подойти к озеру с южной и северной стороны. С южной стороны появится 250-метровая дорожка. Ширина деревянной дорожки 1,2 м. С северной стороны проведут обрезку кустов и деревьев, приведут в порядок тропу, протяженность которой 800 м. Длина всей тропы 1 км.

"Министерство охраны окружающей среды с учетом общественного интереса вместе с Государственным лесничеством и Национальной земельной службой изучили законы и согласовали работы с муниципалитетом. Государственное лесничество проведет санитарные работы в лесу", – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

Большую часть работ проведет муниципальная компания Grinda, еще часть выполнят работники Государственного лесничества. Время проведения всех работ 1-2 месяца.

До сих пор у жителей не было удобного доступа к этим местам.

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