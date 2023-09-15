Дождались: побережье озера Гульбинас открыто для общества

"Мы добивались, чтобы берег можно было привести в порядок, приспособить для отдыха жителей. Несмотря на бюрократические проволочки, начаты работы по обустройству побережья. Такая история в Вильнюсе не должна повториться – приглашаю и другие ведомства не останавливаться и искать решение оставшихся проблем, связанных с районом Гульбину", – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Вильнюсцы смогут подойти к озеру с южной и северной стороны. С южной стороны появится 250-метровая дорожка. Ширина деревянной дорожки 1,2 м. С северной стороны проведут обрезку кустов и деревьев, приведут в порядок тропу, протяженность которой 800 м. Длина всей тропы 1 км.

"Министерство охраны окружающей среды с учетом общественного интереса вместе с Государственным лесничеством и Национальной земельной службой изучили законы и согласовали работы с муниципалитетом. Государственное лесничество проведет санитарные работы в лесу", – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.