Дождь из Литвы не уйдет, снова прогнозируют заморозки

С полудня в небе появятся дождевые облака, пройдут кратковременные дожди. Осадки в основном будут небольшими, но местами дожди могут быть интенсивнее, возможны грозы. Ветер ослабеет. Днем будет 13–17 градусов тепла.

В ночь на среду небо быстрее прояснится, небольшие осадки возможны лишь местами. Кое-где видимость ухудшит туман. Ночью будет 2–7, на Куршской косе 9–10 градусов тепла. На поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–3 градусов.

В среду днем особых перемен не ожидается. Утром облачность снизится, местами ожидается туман. Днем облачность увеличится, на большей части страны пройдут дожди. Правда, они будут менее интенсивными, больше осадков возможно только на юге. Воздух прогреется только до 12–16 градусов тепла.