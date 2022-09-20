Дождь из Литвы не уйдет, снова прогнозируют заморозки

С полудня в небе появятся дождевые облака, пройдут кратковременные дожди. Осадки в основном будут небольшими, но местами дожди могут быть интенсивнее, возможны грозы. Ветер ослабеет. Днем будет 13–17 градусов тепла.
В ночь на среду небо быстрее прояснится, небольшие осадки возможны лишь местами. Кое-где видимость ухудшит туман. Ночью будет 2–7, на Куршской косе 9–10 градусов тепла. На поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0–3 градусов.
В среду днем особых перемен не ожидается. Утром облачность снизится, местами ожидается туман. Днем облачность увеличится, на большей части страны пройдут дожди. Правда, они будут менее интенсивными, больше осадков возможно только на юге. Воздух прогреется только до 12–16 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый опрос: фактор Грибаускайте и новые фамилии
Новый опрос жителей показал, что наиболее реальные...
Живущий в Литве русский о действующем решении: вы не представляете, что сейчас творится в социальных сетях
19 сентября в Литве вступил в силу запрет на въезд...
Компании в Литве вынуждены прекращать производство, некоторых продуктов не будет в продаже
Растущие расходы на энергетику заставляют компании...
Споры о русском языке в Литве: по-литовски должны говорить и украинцы
Война России в Украине продолжается, а в Литве...
Уровень заболеваемости COVID–19 в Литве растет: все муниципалитеты входят в черную зону
За минувшие сутки в Литве установили 2694 новых случаев...