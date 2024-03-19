Достоверная информация: концерт итальянского исполнителя Пупо в Литве не состоится

"У нас хорошие новости для всех, кто не равнодушен к российской агрессии в Украине. Мы только что получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой исполнитель. Формат концерта останется прежним: три исполнителя – на одном концерте.

Как и планировалось, на сцене выступят две легенды – австрийцы Joy и итальянцы Gazebo. Вместо Пупо зрители услышат исполнителя, с которым сейчас ведутся переговоры.

Мы очень рады и приветствуем решение Legacy Inn закрыть двери перед пророссийским деятелем", - писал Начаюс.

Портал Delfi сообщал, что в Литве должен был выступить итальянский исполнитель Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо. Выяснилось, что на днях он выступал в Москве. Организаторы сначала уверяли, что Пупо пел в Москве "ради мира".