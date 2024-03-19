Достоверная информация: концерт итальянского исполнителя Пупо в Литве не состоится

"У нас хорошие новости для всех, кто не равнодушен к российской агрессии в Украине. Мы только что получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой исполнитель. Формат концерта останется прежним: три исполнителя – на одном концерте.
Как и планировалось, на сцене выступят две легенды – австрийцы Joy и итальянцы Gazebo. Вместо Пупо зрители услышат исполнителя, с которым сейчас ведутся переговоры.
Мы очень рады и приветствуем решение Legacy Inn закрыть двери перед пророссийским деятелем", - писал Начаюс.
Портал Delfi сообщал, что в Литве должен был выступить итальянский исполнитель Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо. Выяснилось, что на днях он выступал в Москве. Организаторы сначала уверяли, что Пупо пел в Москве "ради мира".
"Когда мы поинтересовались, почему он ездил в Москву, исполнитель ответил, что о политике не говорит. Его весть миру проста – он хочет нести "голубя мира". Итальянец заверил, что в Москву ездил ради мира", – отметила в понедельник в интервью Delfi компания Legacy Inn.
Редакция Delfi в воскресенье получила письмо, в котором сообщалось, что в Шяуляй в апреле выступит Пупо, который недавно выступал в Москве с российскими исполнителями, поддерживающими политику Путина.
"26 апреля должен состояться концерт Пупо на Шяуляйской арене, билеты распространяет bilietai.lt. Однако 15 марта Пупо в Москве, в Кремле провел свой большой концерт с участием всех его (как он сам сказал) российских друзей, местных исполнителей. Концерт назывался "Большой бенефис Пупо. В кругу друзей".
Идет война, а Пупо организует свой сольный концерт в Кремле, в самом сердце Москвы, на концерте он пел дуэтом с российскими исполнителями, которые поддерживают войну, а на псевдовыборах агитировали за Путина. И после такого неуважения к украинцам и демонстрации поддержки режима ему разрешат выступать в Литве? Это еще хуже, чем случай с исполнительницей LP", – писала читательница.
Delfi напоминает, что после скандала с LP, ее концерт в Вильнюсе был отменен. Причина отмены концерта - ответ на видео исполнительницы в социальных сетях, на котором она в худи с российской символикой, подаренном российскими поклонниками, радуется письму от 24 февраля (вторая годовщина начала войны в Украине).