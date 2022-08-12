Как сообщается, ответственное учреждение, организующее процесс донорства в Латвии, информировало, что в их стране есть донор, родственники которого согласны пожертвовать органы для трансплантации, но в Латвии нет реципиентов, которым бы подошла печень этого донора.

Этот донор органов спасет пять жизней. Донорские почки остались в Латвии и были пересажены двум ожидавшим их пациентам. Сердце, печень и легкие были доставлены самолетом в другие страны Европы.

Легкие спасут реципиента в Швейцарии, сердце - пациента в Италии, а печень подошла реципиенту из Литвы. Она трансплантирована в Каунасской клинике.

По данным ведомства, в этом году из Латвии донорские органы доставляют в третий раз.