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Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает, что днем условия движения будут затруднены из-за гололедицы.
Transporto eismas Vilniuje
Transporto eismas Vilniuje
© ELTA / Julius Kalinskas

В Шяуляйском, Паневежском, Утянском округах и в Алитусском районе дороги государственного значения покрыты мокрым снегом с колеями, местами иней, гололедица.

На остальной части территории страны главные дороги сухие, местами влажные. Однако районные дороги с меньшей интенсивностью движения почти повсеместно остаются колейными, скользкими, покрыты слоем утрамбованного или рыхлого снега, который местами достигает 10 см.

В стране работает дорожно-уборочная техника, однако дорожные службы просят водителей учитывать дорожные и метеорологические условия и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость.

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В Алитусском и Утенском округах дождь, на остальной территории – без значительных осадков. Температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла.

По данным гидрометеорологической службы, днем во многих районах осадки, местами гололедица. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла.

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