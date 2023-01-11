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В среду вечером в Молетском, Швенченском и Вильнюсском районах главные дороги государственного значения с ледяными ухабами, местами покрыты слоем мокрого или утрамбованного снега. На дорогах с меньшей интенсивностью движения остается слой рыхлого снега до 10 см, сообщает Дирекция автомобильных дорог.
Дорожные службы предупреждают водителей: слякоть, туман и гололедица осложнят передвижение ночью
© ELTA / Andrius Ufartas

В то же время дороги в остальной части страны мокрые или влажные, однако районные дороги с меньшей интенсивностью движения остаются скользкими, со слоем утрамбованного снега и ледяными ухабами.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих местах пройдут осадки: будет преобладать изморось, дождь. Местами туман, гололедица. Ветер южный, 8-13 м/с, на побережье порывы 15 м/с. Минимальная температура воздуха от 1 градуса холода до 4 градусов тепла.

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