В то же время дороги с меньшей интенсивностью движения покрыты слоем утрамбованного или рыхлого снега, который местами достигает 10 см.

В остальной части Литвы главные дороги влажные, мокрые, однако районные дороги с меньшей интенсивностью движения местами скользкие, покрыты слоем утрамбованного снега и ледяными рытвинами. По данным на 6 часов утра, в Вильнюсском округе идет слабый снег, на севере Литвы местами метет метель, в остальной части без обильных осадков.

По данным гидрометеорологической службы, днем во многих местах прогнозируются осадки, в основном небольшие. Местами ледяной дождь, гололедица. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 тепла.