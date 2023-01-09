В то же время дороги с меньшей интенсивностью движения покрыты слоем утрамбованного или рыхлого снега, который местами достигает 10 см.
В остальной части Литвы главные дороги влажные, мокрые, однако районные дороги с меньшей интенсивностью движения местами скользкие, покрыты слоем утрамбованного снега и ледяными рытвинами. По данным на 6 часов утра, в Вильнюсском округе идет слабый снег, на севере Литвы местами метет метель, в остальной части без обильных осадков.
По данным гидрометеорологической службы, днем во многих местах прогнозируются осадки, в основном небольшие. Местами ледяной дождь, гололедица. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 тепла.
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