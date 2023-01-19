Дорожные службы предупреждают: в Вильнюсе ожидается сильный снег

"Похоже, зима сегодня перестанет притворятся ранней весной и все вернется в свою колею – выпадет снег, немного похолодает. Сколько это будет длиться? Трудно сказать", – писали представители компании Grinda.

Они в фейсбуке указали, что снег пойдет в четверг вечером и будет идти до пятничного утра.

"Согласно прогнозам синоптиков, небольшой снег пойдет в 18–19 ч. После полуночи осадки станут интенсивнее и прекратятся только к утру", – сказано на странице компании в фейсбуке.

Компания Grinda готовится к переменам.