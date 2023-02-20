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Муниципальная компания Grinda в фейсбуке сообщает о переменах погоды – в Вильнюс возвращается зима. Представители компании информируют, что готовы действовать по самому сложному сценарию.
Дорожные службы предупреждают: в Вильнюс возвращается зима
© ELTA / Marius Morkevičius

"Метеорологические прогнозы постоянно меняются, но, вероятно, сегодня снова вернется зима. Реагируя на предполагаемые перемены погоды, мы всегда готовы к действиям по самому сложному сценарию (в Вильнюсе – снег около 7 см)", – писали в фейсбуке представители Grindа.

Поэтому муниципальная компания предпримет основные действия.

"Мы готовим технику к предварительной посыпке дорог;
работы организуем так, что основные маршруты обрабатываем еще до того, как появляются вечерние потоки транспорта;
если снег будет сильным (если потребуется), дороги будут чистить и посыпать солью", – сообщает компания.

"Снег ухудшит видимость и условия движения. Будьте внимательны", – предупреждают представители компании Grinda.

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