Дорожные службы предупреждают: в Вильнюс возвращается зима

"Метеорологические прогнозы постоянно меняются, но, вероятно, сегодня снова вернется зима. Реагируя на предполагаемые перемены погоды, мы всегда готовы к действиям по самому сложному сценарию (в Вильнюсе – снег около 7 см)", – писали в фейсбуке представители Grindа.

Поэтому муниципальная компания предпримет основные действия.

"Мы готовим технику к предварительной посыпке дорог;

работы организуем так, что основные маршруты обрабатываем еще до того, как появляются вечерние потоки транспорта;

если снег будет сильным (если потребуется), дороги будут чистить и посыпать солью", – сообщает компания.

"Снег ухудшит видимость и условия движения. Будьте внимательны", – предупреждают представители компании Grinda.