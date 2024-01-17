Дорожные службы предупреждают: в Вильнюс идет метель

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Дорожные службы в среду после обеда сообщили о приближении непогоды. Компания Grinda информирует, что дорожные службы готовятся к метели, водителей просят соблюдать осторожность и планировать поездки с запасом времени или вообще от них отказаться, если есть такая возможность.

Дорожные службы сообщают, что в Вильнюс идет метель.

"Будьте внимательными, выбирайте безопасную скорость. Время поездки планируйте с запасом (или по возможности перенесите встречи и поездки)", – сообщают дорожные службы.

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что поверхность основных дорог в стране мокрая, с колеями, местами, а на северо-востоке, на юго-западе и в Кайшядорском районе во многих местах, со слоем подтаявшего снега.

Поверхность дорог с мало интенсивным движением по всей стране с колеями, слоем накатанного, подтаявшего снега местами толщиной до 10 см.

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