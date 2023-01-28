Дорожные службы предупреждают: ночью местами будет идти ледяной дождь

В Литве покрытие дорог в основном сухое или влажное, местами, в основном на юго-востоке мокрое.

На дорогах с менее интенсивным движением лежит слой мокрого или накатанного снега, во многих районах на дорогах образовались колеи, дороги скользкие.

Водителей просят учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, выбирать безопасную скорость, а не максимально доступную.

Ночью будет от 3 градусов мороза до 1 градусов тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег, мокрый снег, на взморье – дождь. На западе страны ожидается ледяной дождь, гололед. Температура составит от 1 до 6 градусов мороза, у моря от 0 до 3 градусов тепла.