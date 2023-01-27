Основные и наиболее интенсивные районные дороги почти по всей стране ухабистые, местами, особенно на северо-западе, юго-востоке и юге Литвы, покрыты слоем мокрого или утрамбованного снега. В юго-западной, западной, северной и северо-восточной Литве местами гололедица.
Районные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей стране ухабистые, скользкие, во многих местах покрыты слоем мокрого, утрамбованного, рыхлого снега.
На дорогах работает дорожная техника, но дорожная служба просит водителей учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость, а не максимально допустимую, и соблюдать безопасную дистанцию большую, чем обычно.
На большей части территории страны снег, слякоть, и только в западной Литве и Шяуляйском округе без осадков. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.
По данным Гидрометеорологической службы, днем на юго-востоке страны будут преобладать осадки и небольшой снег. Местами гололедица. Максимальная температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
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