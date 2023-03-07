Дорожные службы предупреждают: идет метель

"Метеорологические прогнозы постоянно меняются – во вторник после обеда в Вильнюсе еще светило солнце, но вечером прогнозируют еще одно возвращение зимы. Согласно прогнозам, около 20 ч. в Вильнюсе усилится ветер, пойдет снег; снег перестанет идти только к 4 утра", – писали представители компании.

По их данным, ночью метель значительно ухудшит видимость и условия на дорогах.

Grinda готовится к этому.

"После вечерних заторов с учетом изменения погоды будут заранее посыпать дороги, по которым проходят основные маршруты. Превентивная посыпка значительно облегчает уборку и улучшает ситуацию на дорогах, предотвращает их обледенение. Во время метели снегоуборочные машины будут чистить дороги. Если потребуется, после 4 ч. заново почистим дороги, чтобы утром вильнюсцы не испытали особых неудобств", – указали представители компании.