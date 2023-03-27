Дорожные службы предупреждают: больше всего осадков ожидается в одной части Вильнюса

"В ночь на вторники утром в Вильнюсе начнутся перемены:
ожидается ниже нуля;
пойдут осадки;
утром местами прогнозируют гололед (особенно в сырых местах Вильнюса – на мостах, там, где улицы проходят вдоль лесных территорий и водоемов).
Несмотря на то, что снежные тучи пройдут в восточной части Вильнюса, мы готовы реагировать на зимние условия: мы не первый год присматриваем за улицами, не раз наблюдали и возвращение казалось бы ушедшей зимы", – писали представители Grinda.
Представители компании сказали, что все работники будут работать в "зимнем режиме".
"В понедельник в 21–22 ч. мы профилактически посыплем дороги – не будем рисковать, вдруг снега выпадет больше, чем прогнозируют;
Мы будем следить за ситуацией и будем готовы реагировать, чтобы капризы зимы не осложнили вильнюсцам жизнь во вторник утром", – указали они.
Представители Grinda советуют завтра с утра планировать поездки с запасом времени и быть внимательными.
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