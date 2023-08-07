Дорожные службы: порывистый ветер днем осложнит условия на дорогах

В юго-западных районах дождь, в остальных районах страны без осадков. Температура воздуха от 21 до 25 градусов тепла.

Ветер юго-восточный, переходящий в юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, во время грозы местами до 23 м/с.

Максимальная температура воздуха в юго-западной части страны от 18 до 23 градусов тепла, в северо-восточных районах до 29 градусов тепла.