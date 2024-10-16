Дорожные службы объявляют о начале зимнего сезона: мы в полной готовности

„Склады с солью и склады других средств заполнены – все закуплено. Механизмы, которых более 800, подготовлены, сконфигурированы, закуплено несколько новых, так что всё действительно готово. Также общественности представлена карта зимних работ, где общественность сможет следить за перемещением машин посыпки и соответственно планировать свои поездки“, – сообщил журналистам в среду Ю. Скачкаускас.
Руководитель группы поддержки и развития инфраструктуры Via Lietuva Мартинас Гедаминскас рассказал об обновленном оборудовании Kelių priežiūra, которое позволит быстрее и точнее реагировать на быстро меняющиеся дорожные условия в зимний период.
„Мы обновили оборудование на дорогах – воздушные станции, с которых Kelių priežiūra берет информацию и видит ситуацию на дорогах в режиме реального времени. В этом году мы также обновили третий уровень содержания дорог, где переходим с песчано-солевой смеси только на соль, чтобы было меньше загрязнений и пыли на дорогах „, – пояснил М. Гедаминскас.
„У каждого технадзора на автомобиле установлена автоматическая система измерения скольжения, благодаря чему можно проверить и оценить состояние дорог в зимних погодных условиях“, – сказал он.
Основной вид деятельности Kelių priežiūra – надзор за более чем 21,5 тыс. км дорог государственного значения по договору, администрируемому АО Via Lietuva.
В прошлом году предприятие Kelių priežiūra за зимний сезон заделало чуть более 43 тыс. кв. м. колдобин или более 180 тыс. ям. По данным предприятия, за 2023 год было использовано около 125 тыс. тонн дорожной соли.