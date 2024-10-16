Дорожные службы объявляют о начале зимнего сезона: мы в полной готовности

„Склады с солью и склады других средств заполнены – все закуплено. Механизмы, которых более 800, подготовлены, сконфигурированы, закуплено несколько новых, так что всё действительно готово. Также общественности представлена ​​карта зимних работ, где общественность сможет следить за перемещением машин посыпки и соответственно планировать свои поездки“, – сообщил журналистам в среду Ю. Скачкаускас.

„Мы обновили оборудование на дорогах – воздушные станции, с которых Kelių priežiūra берет информацию и видит ситуацию на дорогах в режиме реального времени. В этом году мы также обновили третий уровень содержания дорог, где переходим с песчано-солевой смеси только на соль, чтобы было меньше загрязнений и пыли на дорогах „, – пояснил М. Гедаминскас.