Дорожные службы: на дорогах скользко, наиболее сложные дорожные условия в Вевисе и Таураге

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Из-за сильного снегопада сегодня вечером наиболее сложные дорожные условия сложились в Вевисском и Таурагском районах, сообщает Дирекция автодорог Литвы (LAKD).

Дорожные работники также говорят, что сильный снегопад по-прежнему создает сложные условия вождения в Пренай. Здесь дорожное покрытие национальных дорог очень скользкое.

В большинстве районов страны дорожная обстановка затруднена из-за продолжающегося снегопада, который местами перешел в мокрый снег и снег с дождем.
Поверхность национальных и региональных дорог меньшей загруженности в основном покрыта слоем рыхлого или укатанного снега толщиной до 10 сантиметров, местами имеются скользкие колеи.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью во многих районах ожидаются осадки. Туман, морось, снег и местами гололед. Ветер переменного направления, в восточных районах до 11 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

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Источник
ru.DELFI.lt
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