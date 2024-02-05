Дорожные службы Литвы: условия движения во многих районах сложные из-за снега, слякоти и гололедицы

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Условия дорожного движения во многих районах страны осложняются снегом, слякотью и гололедицей, предупреждают дорожные службы, призывая водителей быть осторожными.

Сообщается, что из-за гололедицы усложняется дорожное движение в Вильнюсском, Утенском, Йонишском, Мажейкяйском, Скуодасском и Акмянском районах.

Из-за ночного или продолжающегося снегопада основные дороги мокрые, в Северной и Восточной Литве местами покрыты слоем мокрого, слякотного или утрамбованного снега, покрыты колеями.

Дороги с меньшей интенсивностью движения по всей Литве покрыты слоем слякоти, утрамбованного снега, с колеями, скользкие.

Утром, во многих районах Литвы осадки смешанные (снег сменяется мокрым снегом и дождем), в Тельшяйском районе сильный снегопад. Температура воздуха варьируется от 1 градуса холода до 3 градусов тепла.

В течение дня во многих местах местами кратковременные осадки (мокрый снег, снег).

Местами гололедица, мокрый снег, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, местами 21-23 м/с. Температура воздуха от 0 до 4 градусов тепла.

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