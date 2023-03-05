Дорожные службы: из-за осадков на многих районных дорогах есть скользкие участки

По словам дорожных служб, на остальной части территории страны главные дороги в основном мокрые с влажными участками. Районные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей Литве остаются колейными, покрытыми слоем утрамбованного или рыхлого снега.

По данным Гидрометеорологической службы, в Тельшяйском, Шяуляйском, Паневежском, Утянском и Вильнюсском округах идет снег, в других местах – без существенных осадков. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.