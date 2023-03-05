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В связи с выпавшими или продолжающимися осадками наиболее сложные условия движения в Рокишкиском, Купишском и Игналинском районах, где главные дороги покрыты колеями из мокрого или утрамбованного снега, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.
Дорожные службы: из-за осадков на многих районных дорогах есть скользкие участки
© ELTA / Dainius Labutis

По словам дорожных служб, на остальной части территории страны главные дороги в основном мокрые с влажными участками. Районные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей Литве остаются колейными, покрытыми слоем утрамбованного или рыхлого снега.

По данным Гидрометеорологической службы, в Тельшяйском, Шяуляйском, Паневежском, Утянском и Вильнюсском округах идет снег, в других местах – без существенных осадков. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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