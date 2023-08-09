09 августа 2023 г. 09:22

Дорожные службы: дороги страны в основном сухие, в Клайпеде – мокрые или влажные

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Liūtis Klaipėdoje
Liūtis Klaipėdoje
ФОТО: DELFI montažas

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает, что в Клайпедском округе идет дождь, а дорожное покрытие дорог государственного значения – мокрое или влажное. В остальной части страны без существенных осадков, дороги в основном сухие, местами влажные.

Дирекция автомобильных дорог Литвы напоминает пешеходам о том, что согласно ПДД запрещается переходить проезжую часть в тех местах, где оборудованы транспортные или пешеходные ограждения, а в населенных пунктах – в местах, отмеченных разделительной полосой (за исключением пешеходных переходов и перекрестков).

По данным Гидрометеослужбы, днем ​​во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Ветер южный, 7-12 м/с, на побережье до 15 м/с. Максимальная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла.

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