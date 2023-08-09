Дорожные службы: дороги страны в основном сухие, в Клайпеде – мокрые или влажные

Дирекция автомобильных дорог Литвы напоминает пешеходам о том, что согласно ПДД запрещается переходить проезжую часть в тех местах, где оборудованы транспортные или пешеходные ограждения, а в населенных пунктах – в местах, отмеченных разделительной полосой (за исключением пешеходных переходов и перекрестков).
По данным Гидрометеослужбы, днем во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Ветер южный, 7-12 м/с, на побережье до 15 м/с. Максимальная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла.