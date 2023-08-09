Дорожные службы: дороги страны в основном сухие, в Клайпеде – мокрые или влажные

Дирекция автомобильных дорог Литвы напоминает пешеходам о том, что согласно ПДД запрещается переходить проезжую часть в тех местах, где оборудованы транспортные или пешеходные ограждения, а в населенных пунктах – в местах, отмеченных разделительной полосой (за исключением пешеходных переходов и перекрестков).