Несмотря на наконец-то утешающее состояние дорог в страны, дорожное движение днем может усложниться из-за порывистого ветра, отмечают дорожные службы и советуют водителям сохранять бдительность на дороге.
По данным Гидрометслужбы, днем в восточных районах местами пройдут кратковременные небольшие осадки. Ветер северный, северо-восточный, 8-13 м/с, местами порывистый до 15-17 м/с. Максимальная температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла.
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