Дорожное управление запускает эксклюзивную меру безопасности

 
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Kelių ženklinimas
Kelių ženklinimas
ФОТО: Įmonės archyvas
В целях обеспечения максимальной безопасности на дорогах АО Kelių priežiūra запускает инновационную технологию — точечную дорожную разметку. Первые работы по восстановлению изношенной разметки были инициированы Литовской дирекцией автодорог, которая провела обычный ремонт дорожного покрытия на одной из самых оживленных дорог страны, А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, на участке 74,915-80,504 км.

По мнению компании, использование точечной дорожной разметки на дорогах Литвы означает не только лучшую видимость, но и более безопасные условия езды. Отличительной особенностью точечной разметки является то, что она не является гладкой. На как на на все участки разметки напыляются специальные стеклянные шарики. Поэтому, в случае дождя, вода быстрее стекает с дорожного покрытия.

Кроме того, эта технология имеет преимущество перед обычной термопластиковой разметкой в том, что светоотражающие стеклянные шарики отлично видны в свете автомобильных фар.

Эта инновация доказала свою эффективность и широко используется в Эстонии, Латвии, Польше, Германии и других странах ЕС.

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Источник
ru.DELFI.lt
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