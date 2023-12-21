Дорожное управление запускает эксклюзивную меру безопасности

По мнению компании, использование точечной дорожной разметки на дорогах Литвы означает не только лучшую видимость, но и более безопасные условия езды. Отличительной особенностью точечной разметки является то, что она не является гладкой. На как на на все участки разметки напыляются специальные стеклянные шарики. Поэтому, в случае дождя, вода быстрее стекает с дорожного покрытия.