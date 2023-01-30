Дорожная служба предупреждает: снег будет идти всю неделю

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Вильнюсская муниципальная компания Grinda в фейсбуке сообщает, что снег будет идти всю неделю.
"Согласно прогнозам синоптиков, с небольшими перерывами снег в Литве будет идти всю неделю. Каждый день толщина снежного покрова будет на 2–3 см больше. Казалось бы, это не страшно, но через несколько дней снег уже будет представлять проблему", – писали представители Grindа.
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