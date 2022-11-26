Дороги вокруг Вильнюса превратились в каток

Особенно сложная ситуация на дороге A 14 Вильнюс-Утена. Водители сообщают, что эта дорога особенно опасна – ее поверхность покрыта льдом.
Сообщается о ДТП: одни машины столкнулись, другие съехали с дороги и перевернулись.
Полиция информирует, что до 16.30 ч. в ДТП никто не пострадал.
По данным центра информирования водителей, самая сложная ситуация на дорогах восточной, юго-восточной и северо-восточной Литвы, особенно в Аникщяйском районе. Там дороги покрыты мокрым подтаявшим снегом, образовались колеи, они скользкие из-за гололеда.
АО Kelių priežiūra чистит и посыпает дороги песком, однако водителей просят учитывать состояние дорог и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, а также соблюдать безопасную дистанцию.
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