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В окрестностях Вильнюса из-за гололеда немало машин съехало с дорог и перевернулось.
Дороги вокруг Вильнюса превратились в каток
© DELFI

Особенно сложная ситуация на дороге A 14 Вильнюс-Утена. Водители сообщают, что эта дорога особенно опасна – ее поверхность покрыта льдом.

Сообщается о ДТП: одни машины столкнулись, другие съехали с дороги и перевернулись.

Полиция информирует, что до 16.30 ч. в ДТП никто не пострадал.

По данным центра информирования водителей, самая сложная ситуация на дорогах восточной, юго-восточной и северо-восточной Литвы, особенно в Аникщяйском районе. Там дороги покрыты мокрым подтаявшим снегом, образовались колеи, они скользкие из-за гололеда.

АО Kelių priežiūra чистит и посыпает дороги песком, однако водителей просят учитывать состояние дорог и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Дороги вокруг Вильнюса превратились в каток
© DELFI

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