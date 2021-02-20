По словам эксперта по вождению Каститиса Повилайтиса, перед поездкой на автомобиле зимой надо подумать о превентивных мерах.

"Первое, что надо сделать – позаботиться о хорошей зимней резине. Важно, чтобы в хорошем состоянии были и дворники, чтобы был полный бак стеклоомывателя. Кроме того, нужно уделить достаточно времени чистке стекол, чтобы видимость была максимально хорошей", – сказал собеседник.

И хотя, по статистике, если позаботиться о превенции, число критических ситуаций на дорогах снижается, все же водители сталкиваются с разными вызовами на дорогах, особенно зимой.

Как ехать по заснеженной дороге

В этом году зима в Литве снежная, поэтому машины нередко увязают в снегу. По словам Повилайтиса, в такой ситуации надо действовать рационально.

"Часто водители в спешке или из-за стресса принимают нелогичные решения. Во-первых, перед тем, как припарковаться, надо подумать о том, как ты потом выедешь оттуда.

Например, во время езды резина нагревается, а когда автомобиль поставишь, снег под такой резиной тает, поэтому автомобиль оказывался в ямках, которые осложнят выезд. Мало того, если ударил мороз, такой подтаявший снег замерзает, что также осложняет движение. Поэтому перед парковкой я рекомендую немного поездить по этому месту туда-сюда, чтобы выровнять снег.

Также, когда вы трогаетесь с заснеженного места, надо избегать резких поворотов. Ну, и самая большая ошибка, которую допускают водители в такой ситуации, так это слишком резкое нажатие на педаль газа. В таком случае колеса прокручиваются. Поэтому лучше жать на газ медленно, если автомобиль с механической коробкой передач, стоит попробовать сразу включить вторую скорость", – сказал специалист.

Повороты и изгибы на дорогах

На скользкой дороге особенно опасны повороты и изгибы, поэтому, по словам Повилайтиса, в таких местах очень важно избегать резких маневров и высокой скорости.

"Иногда думают, что подходящая скорость на поворотах такая, что ее хочется не снижать, а повышать. Но на повороте опасно значительно снижать скорость, поскольку маневр требует дополнительной сцепки с дорогой, а зимой ее еще больше не хватает.

Поэтому перед резким изгибом (о таких местах информирует дорожный знак) рекомендуют сбавить скорость так, чтобы проехать его – не используя ни скорости ни тормоза, без резких маневров, поворотов руля", – сказал собеседник.

Однако если автомобиль начал скользить, то специалист советует: "Если автомобиль утратил сцепку с поверхностью дороги и начал скользить, то надо избегать резкого торможения или наоборот повышения скорости. В таком случае, если автомобиль с передними ведущими колесами, то при скольжении надо немного поддать газа, чтобы колеса снова "встали" на дорогу, а если автомобиль с ведущими задними колесами, тогда надо снять ногу с педали газа и понемногу с перерывами притормаживать", – сказал Повилайтис.

Безопасное вождение в городе

"Экономичное вождение не связано только с экономией топлива, оно связано с безопасностью. Часто около таких мест, как пешеходный переход, светофор или перекресток, где часто надо притормозить, в зимнее время бывает накатанный снег или отполированный лед, поэтому сцепка с покрытием там минимальная. В таком случае, торможение или прибавка скорости должны быть равномерными, но важно и оценивать ситуацию. Это значит, что если вы увидели препятствие, например, тормозящий автомобиль или красный светофор, то надо тормозить заранее. В таком случае у вас будет не только больше времени для полного торможения, вы также дадите возможность вовремя затормозить едущим за вами", – сказал Повилайтис.

Если мы видим, что не можем затормозить, надо иметь план Б.

"Если вы вовремя оцените ситуацию, то будет больше времени на обдумывание альтернатив. Один из вариантов – объезд препятствия. В таком случае большинство концентрирует внимание на самом препятствии, хотя на самом деле, надо концентрироваться на том месте, куда вы направите автомобиль. Еще один вариант – если вы едете по правой полосе, то торможению поможет съезд на обочину/ближе к бортику. Если не наезжать на бортик, а "чертить" по нему колесом, автомобиль затормозит быстрее", – сказал собеседник.

Можно ли ехать по колее?

Сейчас, когда земля покрыта снегом, частая проблема – глубокие колеи.

По словам Повилайтиса, нет однозначного ответа – ехать по колее или нет.

"Кому-то кажется, что лучше ехать по колее, поскольку автомобиль не колеблется, не "прыгает". Но бывает и такое, когда колеи покрыты льдом тогда никакой сцепки нет, ехать по такой колее опасно. В таком случае надо ехать по рыхлому снегу, на такой поверхности автомобиль будет стабильнее. Если такой возможности нет, то надо ехать на минимальной скорости, избегая скольжения", – сказал собеседник.

Мало того, по словам инспектора, если ехать по колее, можно повредить автомобиль.

"Надо оценить высоту автомобиля - от днища до поверхности дороги. Если автомобиль низкий, то он может "застрять" между колеями или даже получить серьезную поломку. Сейчас я рекомендую выезжать из колеи на минимальной скорости, немного сместившись от правого края дороги, твердо повернув руль", – сказал Повилайтис.