Дорогая услуга в аэропорту удивила: за такую цену "туалет с дыркой в полу"

Журналист взял каюту на два часа - 50 евро. Регистрация длилась долго. Не меньше 15 минут администратор делала копии документов – паспорта, билета на самолет, надо было заполнить анкету.

Деньги надо заплатить вперед. В одну такую каюту впускают только одного человека, вдвоем там находиться нельзя. "Если нужен двухместный номер - идите в нашу гостиницу Yotelair, она находится этажом ниже. Там сутки стоят 175 евро на двоих", – пояснила администратор.

Плюс такой услуги - не нужна предварительная регистрация. Приходишь, когда хочешь. Там всегда есть дежурный администратор. Условия одинаковые.

"Спальную каюту" журналист портала решил испробовать в Стамбуле, где после 11-часового перелета его ждала пересадка через 5 часов.

"Да, система у нас сложнее, чем в городских гостиницах. У нас более высокие требования к безопасности, мы всех гостей должны регистрировать в нескольких системах, это занимает немало времени", – сказала администратор.

Она предложила ознакомиться с меню для обитателей "кают". Меню называется Grab+Go (Бери и иди).

Вода без газа стоит 2 евро, лимонады – по 3 евро, картофельные чипсы – 4 евро, бутерброд – 6 евро, кофе – 2 евро.

Администратор объяснила, что время регистрации не входит во время пребывания в каюте. "Нет, нет, успокойтесь, начнем считать время с того момента, как вы пройдете через ворота, отметите карту", – сказала она.