Дорогая услуга в аэропорту удивила: за такую цену "туалет с дыркой в полу"

Такие "спальные каюты" есть в аэропортах Нью-Йорка, Атланты, Лондона, Сингапура, Доха, Абу-Даби и др.
"Спальную каюту" журналист портала решил испробовать в Стамбуле, где после 11-часового перелета его ждала пересадка через 5 часов.
Плюс такой услуги - не нужна предварительная регистрация. Приходишь, когда хочешь. Там всегда есть дежурный администратор. Условия одинаковые.
"Почасовая оплата. Минимальное время - час, можно оставаться хоть на сутки. Час стоит 25 евро", – сообщила администратор.
Деньги надо заплатить вперед. В одну такую каюту впускают только одного человека, вдвоем там находиться нельзя. "Если нужен двухместный номер - идите в нашу гостиницу Yotelair, она находится этажом ниже. Там сутки стоят 175 евро на двоих", – пояснила администратор.
Журналист взял каюту на два часа - 50 евро. Регистрация длилась долго. Не меньше 15 минут администратор делала копии документов – паспорта, билета на самолет, надо было заполнить анкету.
"Да, система у нас сложнее, чем в городских гостиницах. У нас более высокие требования к безопасности, мы всех гостей должны регистрировать в нескольких системах, это занимает немало времени", – сказала администратор.
Она предложила ознакомиться с меню для обитателей "кают". Меню называется Grab+Go (Бери и иди).
Вода без газа стоит 2 евро, лимонады – по 3 евро, картофельные чипсы – 4 евро, бутерброд – 6 евро, кофе – 2 евро.
Администратор объяснила, что время регистрации не входит во время пребывания в каюте. "Нет, нет, успокойтесь, начнем считать время с того момента, как вы пройдете через ворота, отметите карту", – сказала она.
На карте указан номер каюты, имя и время пребывания. В каюте нет личных удобств – ни душа, ни туалета. Есть небольшая кровать с белым постельным бельем, письменный стол со стулом, зеркало, скамья, телевизор. В каюте есть Wi-Fi. Оказалось за душ надо платить отдельно, поскольку это отдельная услуга. Туалет бесплатный. Туалет здесь азиатский - дырка в полу.
Звукоизоляция в каютах очень хорошая, никаких посторонних шумов не слышно. Тишина и покой – идеальные условия для сна. Есть в каюте и персональный кондиционер – можно самому регулировать. Спать можно до последней секунды использования каюты, потом приходит работник и будит клиентов. В этой необычной гостинице постоянно работает клининговая команда.
Всего в Стамбульском аэропорту 35 таких спальных кают. Большинство клиентов арендует каюты на 2-3 часа. Видимо те, кому нужно больше времени идут в гостиницу.