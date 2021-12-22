Ашоклене сказала, что в Литве уже подтвердили 14 случаев "омикрона".

"Еще 100 случаев под подозрением, их рассматривают", – сказала специалист.

По ее словам, большая часть подтвержденных случаев связана с поездками, но уже фиксируется и локальное распространение этого штамма.

"Два случая связаны с членами семьи, и обстоятельства заражения в двух случаях выявить не удалось", – заметила Ашоклене.

Она сказала, что все люди, у которых "паспорт возможностей" после 28 декабря не будет действовать, получат соответствующие уведомления по телефону (смс-сообщение).

Ашоклене ознакомила и с методами ограничения, которые будут представлены в ближайшее время.

"Речь идет об ужесточении требований к "паспорту возможностей", это касается тестов серологических тестов для привитых, возможно, от них откажутся. С учетом опыта других стран планируют сократить и срок годности самого документа - сейчас он действителен 7 месяцев, обсуждают вариант 6 месяцев", – сказала она.

Главный эпидемиолог заметила, что отказаться от серологических тестов для привитых хотят, чтобы побудить людей прививаться бустерной дозой. Сейчас полностью привитые могут сдать тест на антитела. Если антитела есть, они могут отсрочить ревакцинацию.

Она сказала, что в регионах могут отказаться от предоставления определенных услуг, установить требования ношения респиратора, а не медицинских масок или ввести тестирование перед мероприятиями.

По словам Ашоклене, эти дискуссии начались в контексте распространения "омикрона".

Защиты двух доз недостаточно, от этого штамма защищает бустерная доза.

Главный эпидемиолог напомнила, что правительство Литвы уже установило, при каком количестве занятых коек в реанимации будут неизбежно введены дополнительные ограничения. Если это количество коек заполнится, ограничения будут действовать в течение конкретного времени.

Ашоклене сказала, что речь идет о трех неделях. Если придется ужесточать локдаун, то это коснется и школ.

"Это коснется мероприятий, собраний, вероятно, и сферы образования", - сказала Ашоклене.

"Как известно, "омикрон" отличается тем, что от него вакцины защищают не так хорошо, повышен риск повторного заражения", – заметила она, напомнив и тот факт, что этот штамм распространяется гораздо быстрее - в 3-5 раз быстрее "дельты".

"Больше всего беспокойства, наверное, вызывает проявление болезни – тяжелое течение. Нынешние данные показывают, что сама форма болезни более легкая, но все международные организации отмечают, что пока нет данных для того, чтобы утверждать это однозначно", – сказала Ашоклене.

Что касается сценариев распространения "омикрон", то, по ее словам, они разные, "но распространение и рост числа случаев может быть очень быстрым".

По новым данным из Дании, если "дельте" для доминирования потребовалось 6 недель, то "омикрону" хватило 3.

"Страны с осторожностью это оценивают и готовятся. Особое внимание уделяется подготовке секторов здравоохранения. Во многих странах пока ситуация лучше, но прогнозируют рост числа новых случаев и высокую заполненность коек в реанимациях", – сказала главный эпидемиолог страны.

Данные из Дании показали, что особенно быстро "омикрон" распространяется в группе 20-29 лет.

"Омикрон" зафиксирован уже в 28 странах ЕС.

"Если раньше он больше был связан с поездками, это были привозные случаи, то сейчас уже регистрируется локальное распространение", – сказала Ашоклене.

"В Литве уже несколько недель ситуация достаточно стабильная с небольшими колебаниями. Больше всего больных в группе молодого возраста. Особенно много больных в группе 10–19 лет. Но высокие показатели и в группах 30–39, 40–49 лет", – заметила она.

Главный эпидемиолог напомнила, что главный способ остановки распространения болезни - ревакцинация и вакцинация.

"Сейчас уже говорят о мерах, которые связаны с поездками. Они важны, когда устанавливают первые случаи, но со временем их значимость уходит на второй план, начинается местное распространение. По-прежнему важны немедицинские меры защиты – удаленная работа, ограничения мероприятий. Особенно надо избегать этого в праздники", – напомнила Ашоклене.