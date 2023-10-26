Дополнительные доходы Ignitis будут возвращены потребителям общественного электроснабжения

 
ELTA
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Ignitis
Ignitis
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Деятельность в качестве общественного поставщика электроэнергии принесла Ignitis больше доходов, чем прогнозировал Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

По словам представителя совета Анастасии Скунчикайте, эта сумма составляет 13 млн евро, и она будет использована в ближайшие 2 года – для снижения тарифа общественного электроснабжения.

"Ignitis, в качестве общественного поставщика, получил больше доходов, чем планировалось. Эта сумма составляет около 13 млн евро, ее планируется вернуть потребителям общественного электроснабжения в 2024–2025 гг.", – сказала в среду завотделом электроэнергии Департамента газа и электроэнергии ГСРЭ на заседании Комитета Сейма по энергетике и устойчивому развитию.

"Половина этой суммы будет использована для снижения цен на общественное электроснабжение для потребителей в 2024 году", – сказала она.

По данным А. Скунчикайте, разница в доходах образовалась в этом году, когда большую часть года гарантийное электроснабжение было дешевле общественного электроснабжения – самая значительная разница была зафиксирована в мае, когда тариф гарантийного электроснабжения составлял 16,89 центов/кВтч, в то время как тариф общественного электроснабжения, предусмотренный ГСРЭ, составлял 28 центов/кВтч.

"Мы действительно видим, что в определенное время стоимость гарантийного электроснабжения была ниже стоимости общественного электроснабжения, прогнозированной советом на 2023 год, и образовалась разница", — сказала она.

Тариф гарантийного электроснабжения обуславливается оптовыми биржевыми ценами на электроэнергию, тогда как тариф общественного электроснабжения устанавливается на все полугодие, поэтому в этом году гарантийное электроснабжение дешевело после падения биржевой цена на электроэнергию.

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