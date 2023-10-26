Дополнительные доходы Ignitis будут возвращены потребителям общественного электроснабжения

"Ignitis, в качестве общественного поставщика, получил больше доходов, чем планировалось. Эта сумма составляет около 13 млн евро, ее планируется вернуть потребителям общественного электроснабжения в 2024–2025 гг.", – сказала в среду завотделом электроэнергии Департамента газа и электроэнергии ГСРЭ на заседании Комитета Сейма по энергетике и устойчивому развитию.

"Половина этой суммы будет использована для снижения цен на общественное электроснабжение для потребителей в 2024 году", – сказала она.

По данным А. Скунчикайте, разница в доходах образовалась в этом году, когда большую часть года гарантийное электроснабжение было дешевле общественного электроснабжения – самая значительная разница была зафиксирована в мае, когда тариф гарантийного электроснабжения составлял 16,89 центов/кВтч, в то время как тариф общественного электроснабжения, предусмотренный ГСРЭ, составлял 28 центов/кВтч.