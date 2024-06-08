Домашняя работа перед отпуском: узнайте о правах авиапассажиров

Права авиапассажиров подробно изложены в Постановлении 261/2004 Европейского парламента и Совета. Важно отметить, что эти права распространяются, в частности, на пассажиров, которые:
- вылетают из аэропорта в государстве-члене ЕС;
- путешествуют из аэропорта в третьей стране в аэропорт на территории государства-члена ЕС, если авиаперевозчик, выполняющий рейс, является зарегистрированным в ЕС авиаперевозчиком.
Таким образом, если ваш рейс из Нью-Йорка в Оттаву будет отменен, вам придется следовать правам пассажиров в соответствии с законодательством США или Канады.
Однако вполне вероятно, что ваш отпуск начинается с перелета из Вильнюса. Поэтому важно знать, какие права существуют в Европейском союзе для пассажиров, столкнувшихся с проблемой перелета. Пассажиры могут легко проверить свои права на калькуляторе рейсов, разработанном Европейской сетью потребительских центров.
Отмена рейса
Если авиаперевозчик отменяет рейс, пассажир имеет право выбора: получить возмещение стоимости билета или добраться до конечного пункта назначения по другому маршруту с аналогичными условиями.
Если пассажир выбирает другой маршрут, авиаперевозчик обязан позаботиться о пассажире, в зависимости от времени ожидания, предложив ему питание и напитки, размещение в гостинице, трансфер из аэропорта до места размещения (гостиницы или другого места) и обратно, два бесплатных телефонных звонка и услуги электронной почты.
Кроме того, пассажир имеет право на компенсацию, которая может составлять от 125 до 600. Компенсация не выплачивается, если отмена была вызвана чрезвычайными обстоятельствами или если рейс был отменен более чем за две недели до запланированного вылета.
Дополнительная информация о правах за отмену рейса — здесь.
Задержка рейса
Права пассажира зависят от продолжительности задержки. Обязанности авиаперевозчика в пользу пассажира возникают только в том случае, если обоснованно предполагается, что задержка вылета продлится 2 часа и более.
В зависимости от продолжительности задержки или расстояния до пункта назначения авиаперевозчик должен предложить пассажиру: питание и напитки, размещение в гостинице (если необходимо провести одну или несколько ночей), транспорт от аэропорта до места размещения (гостиницы или другого места) и обратно, два бесплатных телефонных звонка и возможность отправки электронных писем.
Если рейс задерживается на 5 часов и более, авиаперевозчик должен предоставить пассажиру возможность отказаться от полета и получить полное возмещение в течение семи дней.
Кроме того, пассажир может иметь право на компенсацию, если в результате задержки рейса он прибыл в пункт назначения на 3 часа позже и более. Компенсация не выплачивается, если задержка вызвана чрезвычайными обстоятельствами, не зависящими от авиаперевозчика («форс-мажор»). К ним могут относиться плохие погодные условия, неофициальные забастовки, стихийные бедствия, такие как извержение вулкана.
Отказ в перевозке
При определенных обстоятельствах авиаперевозчик может отказать пассажиру в приеме на борт самолета, даже если пассажир прибыл на регистрацию в соответствии с установленной процедурой и вовремя. Помимо случаев, когда имеются веские причины: такие как охрана здоровья, безопасности или недостаточный объем проездных документов — авиаперевозчик может не пропустить пассажира на борт без каких-либо объективных причин.
При отказе от перевозки пассажира авиаперевозчик обязан направить каждому пассажиру письменное уведомление с изложением правил предоставления компенсации и помощи. Пассажир, которому было отказано в перевозке без его согласия, имеет право на компенсацию, размер которой зависит от дальности поездки.
Подробнее о правах пассажиров в случае отказа — здесь.
Куда обращаться с претензиями
В первую очередь пассажир должен связаться с ответственным сотрудником или уполномоченным представителем авиаперевозчика, указать права, которые не были гарантированы авиаперевозчиком, и потребовать предоставления услуг, на которые он имеет право. Если авиаперевозчик не предоставил вам свои права, обязательно сохраните все квитанции о расходах, которые затем предъявите авиаперевозчику вместе с претензией.
Если вопрос не удается решить на месте, пассажиру следует направить авиаперевозчику письменную претензию с изложением обстоятельств инцидента и конкретными требованиями. Большинство авиакомпаний имеют стандартные формы претензий, или вы можете воспользоваться шаблонами, предоставленными Европейской сетью потребительских центров (https://ecc.lt/ruosiniai/).
Если пассажир не удовлетворен полученным ответом или не получил его в течение разумного срока (до 2 месяцев), он может обратиться за помощью в Европейский центр защиты прав потребителей. Центр выступает посредником в спорах между литовскими потребителями и предприятиями, созданными в другой стране ЕС (а также в Норвегии и Исландии).
Если рейс выполнялся из Литвы, вы можете обратиться в Литовскую администрацию по безопасности на транспорте - здесь.