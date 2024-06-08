Домашняя работа перед отпуском: узнайте о правах авиапассажиров

Кроме того, пассажир может иметь право на компенсацию, если в результате задержки рейса он прибыл в пункт назначения на 3 часа позже и более. Компенсация не выплачивается, если задержка вызвана чрезвычайными обстоятельствами, не зависящими от авиаперевозчика («форс-мажор»). К ним могут относиться плохие погодные условия, неофициальные забастовки, стихийные бедствия, такие как извержение вулкана.