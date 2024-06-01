Домашняя работа перед отпуском: советы по аренде автомобиля

Перед арендой
- Проверьте, что входит в стоимость аренды автомобиля. В частности, обратите внимание на аэропортовые и другие местные сборы, а также на страховку, которая может применяться. Всегда проверяйте наличие дополнительных сборов, которые могут возникнуть в течение срока аренды.
- Ознакомьтесь с топливной политикой.
- Проверьте условия отмены бронирования.
- Проверьте, есть ли какие-либо ограничения (например, пробег или разрешенные страны).
При получении автомобиля
- Возьмите с собой подтверждение бронирования.
- Убедитесь, что условия договора, который вы подписываете, совпадают с условиями бронирования.
- Ознакомьтесь с условиями страхования.
- Отметьте все дефекты автомобиля в договоре аренды.
- Сделайте фото- или видеосъемку внешнего и внутреннего вида автомобиля. Сохраняйте все документы (копии) - они могут стать доказательством!
Во время аренды
- Если автомобиль сломался, позвоните в прокатную компанию и следуйте их указаниям (инструкциям). В случае аварии запишите имена и адреса всех участников.
- Если кто-то пострадал или возник спор о том, кто виноват, вызовите полицию.
- Немедленно свяжитесь с прокатной компанией.
Возврат автомобиля
- Постарайтесь вернуть автомобиль в часы работы прокатной компании, чтобы вы могли присутствовать при осмотре машины сотрудниками.
- Сотрудник прокатной компании должен отметить состояние автомобиля в специальном акте, который вы должны подписать вместе. Сохраните копию.
- Если вам нужно вернуть автомобиль в нерабочее время, припаркуйте его в специально отведенном месте. Нелишним будет сделать фотографии или видеозаписи автомобиля, чтобы доказать, что он находится в хорошем состоянии.
Что делать, если у вас возникли проблемы с арендованным автомобилем?
Если у вас возникли проблемы с арендованным автомобилем ( отсутствие автомобиля, невозврат залога, увеличение стоимости аренды, дополнительные сборы и т. д.):
В первую очередь обратитесь к поставщику услуг, указав, какие права, по вашему мнению, он не обеспечил, и потребуйте предоставления услуг, на которые вы имеете право. Если на месте решить проблему не удается, направьте поставщику услуг письменную претензию с изложением обстоятельств инцидента и конкретными требованиями.
Вам следует ожидать ответа от поставщика услуг. Если вы не получите ответа в течение разумного срока (до 2 месяцев) или если вас не удовлетворит полученный ответ, вы можете обратиться в Европейский центр защиты прав потребителей.
Несколько крупных компаний по прокату автомобилей добровольно решили участвовать в Европейской службе согласования условий аренды автомобилей (European Car Rental Conciliation Service).
Это орган, который помогает клиентам, если они не могут разрешить трансграничный спор с компаниями по прокату автомобилей в Европе.
Компании по прокату автомобилей, участвующие в этой службе, обязались выполнять ее решения, которые, таким образом, являются обязательными. Подробности — здесь.