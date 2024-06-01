2024.06.01 18:30

Домашняя работа перед отпуском: советы по аренде автомобиля

 
ru.DELFI.lt
„ADCRent“ automobilių nuoma
„ADCRent“ automobilių nuoma
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

Аренда автомобиля - довольно популярная услуга среди путешественников. Если у вас есть права на управление транспортным средством и вы считаете себя опытным водителем, вы наверняка захотите арендовать автомобиль в чужой стране. Однако Государственная служба по защите прав потребителей предоставляет несколько советов, которые помогут вам с арендой в Европе.

Перед арендой

  • Проверьте, что входит в стоимость аренды автомобиля. В частности, обратите внимание на аэропортовые и другие местные сборы, а также на страховку, которая может применяться. Всегда проверяйте наличие дополнительных сборов, которые могут возникнуть в течение срока аренды.
  • Ознакомьтесь с топливной политикой.
  • Проверьте условия отмены бронирования.
  • Проверьте, есть ли какие-либо ограничения (например, пробег или разрешенные страны).

При получении автомобиля

  • Возьмите с собой подтверждение бронирования.
  • Убедитесь, что условия договора, который вы подписываете, совпадают с условиями бронирования.
  • Ознакомьтесь с условиями страхования.
  • Отметьте все дефекты автомобиля в договоре аренды.
  • Сделайте фото- или видеосъемку внешнего и внутреннего вида автомобиля. Сохраняйте все документы (копии) - они могут стать доказательством!

Во время аренды

  • Если автомобиль сломался, позвоните в прокатную компанию и следуйте их указаниям (инструкциям). В случае аварии запишите имена и адреса всех участников.
  • Если кто-то пострадал или возник спор о том, кто виноват, вызовите полицию.
  • Немедленно свяжитесь с прокатной компанией.

Возврат автомобиля

  • Постарайтесь вернуть автомобиль в часы работы прокатной компании, чтобы вы могли присутствовать при осмотре машины сотрудниками.
  • Сотрудник прокатной компании должен отметить состояние автомобиля в специальном акте, который вы должны подписать вместе. Сохраните копию.
  • Если вам нужно вернуть автомобиль в нерабочее время, припаркуйте его в специально отведенном месте. Нелишним будет сделать фотографии или видеозаписи автомобиля, чтобы доказать, что он находится в хорошем состоянии.

Что делать, если у вас возникли проблемы с арендованным автомобилем?

Если у вас возникли проблемы с арендованным автомобилем ( отсутствие автомобиля, невозврат залога, увеличение стоимости аренды, дополнительные сборы и т. д.):
В первую очередь обратитесь к поставщику услуг, указав, какие права, по вашему мнению, он не обеспечил, и потребуйте предоставления услуг, на которые вы имеете право. Если на месте решить проблему не удается, направьте поставщику услуг письменную претензию с изложением обстоятельств инцидента и конкретными требованиями.
Вам следует ожидать ответа от поставщика услуг. Если вы не получите ответа в течение разумного срока (до 2 месяцев) или если вас не удовлетворит полученный ответ, вы можете обратиться в Европейский центр защиты прав потребителей.

Несколько крупных компаний по прокату автомобилей добровольно решили участвовать в Европейской службе согласования условий аренды автомобилей (European Car Rental Conciliation Service).

Это орган, который помогает клиентам, если они не могут разрешить трансграничный спор с компаниями по прокату автомобилей в Европе.

Компании по прокату автомобилей, участвующие в этой службе, обязались выполнять ее решения, которые, таким образом, являются обязательными. Подробности — здесь.

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