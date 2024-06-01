Домашняя работа перед отпуском: советы по аренде автомобиля

Что делать, если у вас возникли проблемы с арендованным автомобилем?

Если у вас возникли проблемы с арендованным автомобилем ( отсутствие автомобиля, невозврат залога, увеличение стоимости аренды, дополнительные сборы и т. д.):

В первую очередь обратитесь к поставщику услуг, указав, какие права, по вашему мнению, он не обеспечил, и потребуйте предоставления услуг, на которые вы имеете право. Если на месте решить проблему не удается, направьте поставщику услуг письменную претензию с изложением обстоятельств инцидента и конкретными требованиями.

Вам следует ожидать ответа от поставщика услуг. Если вы не получите ответа в течение разумного срока (до 2 месяцев) или если вас не удовлетворит полученный ответ, вы можете обратиться в Европейский центр защиты прав потребителей.